В преддверии субботнего финала Лиги Чемпионов по улицам Киева массово гуляют болельщики английского Ливерпуля и испанского Реала. Не обходится и без инцидентов.

Приехавшие в Киеве иностранные любители футбола предпочитают держаться группами, но собравшись вместе - с удовольствием распевают песни.

Видео: youtube.com/iІнформаційне агентство "Українські Новини"

Видео: youtube.com/informator.ua

Видео: youtube.com/Depo.Ua

Видео: youtube.com/MrBeanyman

Как сообщала "Страна", главный тренер Реала рассказал о готовности команды перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве. Зинедин был сосредоточен.

Его коллега - главный тренер Ливерпуля предположил, как его команда будет играть против Реала в финале Лиги чемпионов. Юрген шутил.

Напомним, что еще можно узнать о командах, которые сыграют в финале Лиги Чемпионов в Киеве.