Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который разрисовал краской скандальные граффити на улице Грушевского в Печерском районе столицы.

На граффити, которые нарисовали во время Евромайдана и теперь называют "Иконы Майдана" ночью неизвестный написал слово FAKE (подделка, обман - Прим. ред.).

"Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев. Полицейские проводят оперативно-розыскные меры для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

Вопрос о квалификации правонарушения в настоящее время решается. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале сентября 2017 года с фасада здания в начале ул.Грушевского в Киеве стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Майдана.

После этого несколько десятков активистов 3 сентября собрались у этого здания и разбили стеклянную дверь, забросили фасад краской, таким образом отреагировав на информацию о причастности к уничтожению граффити арендатора торговых помещений в этом здании. Прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити .

Позже министр культуры Евгений Нищук заявил, что художник готов восстановить граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского в Киеве, а ведомство намерено инициировать предоставление восстановленной работе статуса национального памятника.

Позже граффити времен Евромайдана были восстановлены.