Предприниматель Илон Маск пытался найти и купить домен Pravda, который он планировал использовать для создания одноименного сайта для отслеживания уровня достоверности публикаций в масс-медиа. Но у него ничего не вышло.

Предприниматель сразу же нашел интернет-адрес Pravda.com и попытался его выкупить.

"Попробовал приобрести Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, они уже его используют", - говорится в сообщении на аккаунте миллиардера в Твиттер в пятницу. При этом адрес pravda.com перенаправляет запросы на сайт "Украинской правды" (то есть, по словам Маска получается, что Россия использует сайт УП).

Пользователи в комментариях указали Маску на ошибку.

Спустя четверть часа он исправился, но снова обвинил Москву, которая его не поправила.

"Оказывается, Pravda.com на самом деле принадлежит Украине. По какой-то причине Россия не озаботилась меня поправить", - резюмировал он.



Еще через несколько минут Маск решил проблему.

"Задача решена, получилось купить Pravduh.com Игра начинается...", написал он в своем Твиттер.

Фото: twitter.com/elonmusk

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