Мировые цены на сливочное масло сегодня имеют тенденцию к росту, поэтому украинцам стоит готовиться к повышению внутренних цен на этот продукт.

Об этом заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"В дальнейшем значительно выше уровня инфляции будет расти только цена на сливочное масло. Многие производители его экспортируют, а мировая цена сейчас идет вверх. Поэтому стоит рассчитывать и на дальнейшее повышение стоимости. Все другие продукты молочной корзины примерно на одном уровне со странами Восточной Европы. На наших полках будет постепенно увеличиваться количество импортных твердых сыров", - отметил он, комментируя рост стоимости молочной корзины в Украине в прошлом году.

В то же время, в ассоциации прогнозируют, что в связи с тем, что внутренние цены на молочные продукты в Украине практически достигли уровня соседних европейских стран, в дальнейшем не следует ожидать их значительного роста.

Фото: facebook.com

В декабре 2017 года, по расчетам Ассоциации поставщиков торговых сетей, рост стоимости молочной корзины был зафиксирован на уровне 26%. По официальным данным годовой рост стоимости молочной корзины в 2017 году составил 12%.

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