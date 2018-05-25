В штате Вайоминг (США) военные охраняли авиабазу "Уорен" с межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным журналистов, военные в свободное, а иногда и рабочее время принимали наркотики, в частности ЛСД, экстази и кокаин. На авиабазе, где находится примерно треть всего американского арсенала МБР Minuteman 3, сформировался настоящий наркосиндикат.

Его члены провозили наркотики на авиабазу, где их покупали другие сослуживцы.

К изданию попали документы, подтверждающие это, а также задокументированные показания самих военных. Так, после употребления наркотиков одного из летчиков внезапно охватила паранойя, другой начал удивляться излишне ярким цветам, а третий рассказал, что у него помутился разум.

Другие признали перед судом, что им понравилось. Как отмечает издание, во время судебных слушаний военные признались, что под воздействием ЛСД большинство из них была бы неспособна отреагировать на сигнал тревоги и выполнять свои боевые задачи.

Поэтому лишь благодаря счастливой случайности за несколько лет существования наркосиндиката на базе с ядерными ракетами не произошло ни одного серьезного инцидента.

Разоблачить наркосиндикат удалось случайно - один из военнослужащих проговорился о наркотиках в социальных сетях, после чего следователи "размотали" всю цепочку продавцов на авиабазе.

Вместе с тем, руководство авиабазы уверяет, что солдаты употребляли наркотики только вне службы. Дисциплинарные меры предприняли в отношении 14 лиц, а один из них получил 13 месяцев тюрьмы за то, что под ЛСД дезертировал с авиабазы, решив никогда не возвращаться.

Как сообщала "Страна", полицейские нашли целый склад наркотиков после разговора с прохожим в Киеве. Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили около 75 таблеток экстази, каннабис и более полкилограмма амфетамина.

Напомним, что троим украинцам грозит 20 лет тюрьмы в Польше за ввоз каннабиса.