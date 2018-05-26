В пятницу, 25 мая, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинская и Адмиральская произошло столкновение грузовика с троллейбусом.

Об этом сообщает 0512.

По предварительным данным пострадало 2 человека: несовершеннолетняя девочка и женщина.

Троллейбус, высадив пассажиров на остановке "Адмиральская", начал двигаться дальше, в сторону Ингульского моста. В этот момент в него сзади на скорости врезался грузовик.

Транспортные средства двигались со стороны города в сторону Соляных.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", в центре Киева Renault сбил маленького мальчика, который выбежал на дорогу.

Неравнодушные граждане оказали первую домедицинскую помощь. Врачи скорой госпитализировали ребенка в Охматдет.

Напомним, что под Запорожьем грузовик и легковушка после столкновения вспыхнули.