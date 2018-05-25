На главной городской свалке Николаева в местности Большая Корениха (Заводский район) возник масштабный пожар. Пламя распространилось на площади более 1000 квадратных метров.

Как сообщают "Новости N", высота горы мусора, которая горит - более 20 метров. По словам пожарных, существует реальная угроза обрушения данного массива. Отмечается, что на месте работает только один пожарный расчет. Распространению огня способствует сильный ветер. К ликвидации пожара привлекли два трактора, которые работают наверху горящей горы из отходов. Как отмечается издание, основным горючим веществом в пожаре является пластик.

Видео:Youtube.com/Новости-N

Как известно, в результате горения пластика образуется опаснейшее вещество диоксин, который является сильнейшим канцерогеном (веществом, которое повышает риск возникновения у человека злокачественных опухолей -Прим ред.). Облако ядовитого дыма от пожара движется в направлении Корабельного района города.

Как сообщала "Страна", ранее в Чернобыле спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности.

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