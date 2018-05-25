Матч Top Лиги УЛАФ по американскому футболу между командами "Львы" (Львов) и "Викинги" (Николаев) перенесен со 2 на 6 июня из-за эпидемии кори у львовян.

Об этом говорится в сообщении львовского клуба, передают Украинские новости.

"Друзья, к сожалению, в наш дружественный коллектив пришла корь. В связи с этим нам пришлось перенести первый домашний матч, который многие ждали с нетерпением", - сказано нем.

В сообщении не уточняется количество заболевших игроков клуба.

Матч состоится не ранее июля.

Чемпионат Украины по американскому футболу стартовал 5-6 мая 2018 года.

Как сообщала "Страна", Гройсман пообещал публично сделать прививку от кори. "Чтобы украинцы не боялись".

Напомним, что заболеваемость корью в Украине не просто растет, но бьет рекорд за рекордом.