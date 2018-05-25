С 21 мая 2018 внесены изменения в список съемного оборудования, инвентаря, средств обработки, которые должны приходиться на один пассажирский вагон "Укрзализныци".

Об этом сообщил журналист Андрей Водяный.

На железной дороге увеличили нормы туалетной бумаги для плацкартных вагонов с 4 рулонов на рейс до 8 рулонов, для дневных поездов и поездов повышенного комфорта - с 4 рулонов до 6 рулонов на вагон вне зависимости от класса. В купейных вагонах и СВ норма остается прежней - по 4 рулона на рейс.

Раньше один мобильный терминал контроля документов (сканер билетов) приходился на два вагона, теперь такой сканер должен быть в каждом вагоне.

При этом большинство других позиций в списке остались без изменений. Так, например, на один поезд по-прежнему должно приходиться только 4 аптечки: одна аварийная, одна у начальника поезда и по одной в начале и конце поезда.

Также на каждый вагон предусмотрены два термометра, они должны висеть возле второго и восьмого купе во всех вагонах на высоте 1,5 м.

Фото: slideshare.net/andrewvodianyi

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" добавила еще четыре поезда на Троицу.

"Укрзализныця" назначила еще четыре дополнительных поезда на Троицу к основному списку из 13 дополнительных поездов. Все составы будут курсировать в период с 25 по 29 мая.

Напомним, что сервис "Укрзализныци" при покупке билетов покажет, есть ли в вагоне кондиционер.