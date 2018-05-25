Санкции, которые были применены в отношении российских физических лиц, должны быть переосмыслены, время для этого уже назрело, объявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Переосмысление, которое необходимо действительно предпринять для того, чтобы прояснить ситуацию, уже назрело, и это касается также тех санкций, которые применялись относительно российских физических лиц", - сказала Лагард на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, не понятна цель этих санкций - направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги.

"Это реальная проблема доверия, которого не существует. И это необходимо решать", - отметила Лагард.

Она обратила внимание и на ситуацию с санкциями в отношении Ирана, которые были отменены.

"Двусмысленность, которая прописана в национальной законодательной системе США, негативно повлияла на многие компании, которые здесь представлены. Даже когда США и их союзники приняли решение снять санкции с Ирана, многие компании, находящиеся здесь, не пошли заниматься бизнесом с Ираном", - сказала она.

"Юридическая и судебная системы США настолько непрозрачны, я имею в виду прежде всего подыгрывание коммерческим интересам США, что никто не проявлял интереса, даже несмотря на то, что санкции были сняты", - отметила Лагард.

Ранее "Страна" сообщала, что пункт об отмене антироссийских санкций включен в проект коалиционного соглашения в Италии, а также о том, что в МВФ заявили о пересмотре финансируемых программ.