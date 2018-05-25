Сегодня стало известно, что судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, подал в отставку.

Он известен тем, что вынес решение относительно условного срока Юрию Крысину по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Но кроме того, он является судьей коллегии по делу Бузины.

Кроме того, НАБУ расследует историю по незаконному обогащению Линника и в начале марта провело у него обыск. После этого судья вышел на больничный, и теперь подал заявление об отставке.

Теперь, если ходатайство Линника удовлетворят, то:

а) коллегию в деле Бузины нужно будет дополнять; б) кем это делать, не вполне понятно, так как в Шевченковском суде по состоянию на январь не было судей, полномочных слушать такое дело (у прочих судей или нет полномочий, или не та специализация, или ранее они были следственными судьями по делу).

Это чётко следует из январского авторазделения судей по делу Бузины, где фигурировала только тройка Сидоров, Левицкая и Линник и, по сути, никакого жребия не было.

Следующее заседание по делу об убийстве журналиста - 7 июня и если отставка Линника к тому времени состоится, дело может застопориться ещё больше. Нужно будет или назначать новых судей в Шевченковский суд (как делали перед Новым годом), или отправлять ходатайство в Апелляционный суд по определению подсудности. Что в результате означает слушание заново.

Как сообщала "Страна", ранее в суде по делу Бузины националисты из С14 зарядили кричалки.

Мы писали, что в ООН заявили, что поражены присутствием 150 радикалов на суде по убийству Олеся Бузины.