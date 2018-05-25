Необходимо восстановить экономическое сотрудничество Украины с Россией, так как это рабочие места и зарплаты наших сограждан и защитить интересы миллионов украинцев, работающих в РФ. Об этом заявил Сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его речь цитирует сайт партии.

"Уже сегодня нужно искать пути восстановления экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Нынешняя власть предлагает только путь войны, а Украине нужен мир, людям нужна работа и человеческая жизнь. Для этого власти нужно начинать прямые переговоры с Россией. Чем быстрее мы добьемся мира, тем быстрее стабилизируется экономическая ситуация в Украине и наладится жизнь простых людей", - подчеркнул политик.

Юрий Бойко отметил, что восстановление диалога помогло бы обеспечить защиту украинцам, которые находятся на заработках в России.

"Миллионы граждан Украины сегодня на заработках в России. Мы должны защищать их интересы. Для этого необходимо нормализировать дипломатические отношения между нашими странами", - отметил политик.

Также Юрий Бойко выразил уверенность, что на подобных форумах формируются ключевые тенденции мировой экономики, поэтому Украина должна принимать в них участие.

Как сообщала "Страна", Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил найти решение по Украине.

Напомним ранее президент Порошенко ввел в действие Указ о выходе Украины из международных договоров СНГ.

Мы писали, что у Лаврова заявили, что Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 млн рублей.