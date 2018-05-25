Полиция проводит обыски по месту жительства мужчины, задержанного после того, как он устроил стрельбу в помещении общественного объединений в Черкассах. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"В результате нападения на помещение одного из местных всеукраинских объединений один человек погиб. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался знакомый погибшего. Подозреваемый задержан по ст. 208 УПК Украины и находится в больнице под конвоем. Сейчас по месту проживания подозреваемого и в его транспортном средстве правоохранители проводят обыски", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, задержанный является местным жителем Черкасс, с погибшим был знаком не один год.

С места происшествия полицейские изъяли пистолет, патроны, гильзы, два корпуса от гранат с запалами. Все обнаруженное будет направлено на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские отрабатывают все версии случившегося и выясняют мотивы преступления.

Как сообщалось, вечером 24 мая в Черкассах убили депутата областного совета от ВО «Батькивщина», экс-заместителя мэра города Сергея Гуру. Инцидент случился во время нападения неизвестного на офис депутата. Охранник пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату. По словам охранника, нападавший произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.