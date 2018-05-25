Защита сына министра внутренних дел - Александра Авакова подала апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева о повторном наложении ареста на его имущество.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Да, 4 мая 2018 года следственный судья Фомин рассмотрел ходатайство детективов НАБУ об аресте имущества в рамках соответствующего уголовного производства, по результатам чего действительно был наложен арест на имущество, находящееся в собственности Авакова Александра Арсеньевича, в частности на машиноместа, квартиры и корпоративные права (простые именные акции в ЧАО "Инвестор" - Прим.Ред.)", - сказала Квитченко.

В свою очередь адвокат Авакова-младшего Андрей Тарасов сказал Укринформу, что защита сына министра уже подала апелляционную жалобу на это решение суда.

"Мы подготовили и подали апелляцию, и сейчас дело назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции - на 5 июня на 14:15", - отметил адвокат.

Как сообщалось, Александр Аваков, экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь и руководитель ІТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин были задержаны 31 октября в рамках расследования дела о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Для всех трех фигурантов Соломенский районный суд Киева 1 ноября избрал личное обязательство в качестве меры пресечения.

Позднее в САП сообщили, что суд наложил арест на имущество Авакова-младшего и Чеботаря.

19 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева отменил постановление суда первой инстанции о наложении ареста на имущество Александра Авакова и назначил новое судебное рассмотрение ходатайства о наложении ареста на это имущество.

23 февраля Соломенский районный суд вновь наложил арест на недвижимость Александра Авакова.

17 апреля суд повторно отменил арест имущества сына министра внутренних дел.

"Страна" разбиралась в подробностях дела, по которому НАБУ задержало cына Авакова. Мы собрали информацию о скандальном деле о резонансной закупке рюкзаков МВД в 2015 году.

Напомним, что в апреле Соломенский райсуд снимал арест с квартир Авакова-младшего.