За время конфликта на Донбассе пропали 56 детей и только 23 ребенка были в последствии найдены.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"День пропавших без вести детей (25 мая - Прим.Ред.) - это время напоминания и памяти о тех детках, которые еще до сих пор не вернулись домой после исчезновения. Но самое ужасное, что сегодня в Украине мы вынуждены говорить о страшном горе на Донбассе. Это, по существу, кровавая война с врагом, во время которой нарушается основополагающее право детей - право на жизнь. За время конфликта на востоке Украины без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске", - цитирует пресс-служба уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Как сообщает пресс-служба, в ответ на обращение Денисовой, Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины проинформировал о том, что на протяжении 2017 года в территориальные подразделения Нацполиции поступили 8124 сообщения об исчезновении детей.

"На протяжении суток без заведения дел полиция разыскала 6936 детей. Также были открыты 742 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. Не разысканными за 2017 год остаются 48 детей. Уже в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2937 заявлений и сообщений об исчезновении детей, из которых 2622 разысканы в течение суток без заведения дел, открыты 222 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. По состоянию на 30 апреля 2018 года не разысканными остаются 57 детей", - отметили в офисе Уполномоченного.

Ежегодно 25 мая в мире отмечается Международный день пропавших без вести детей. Инициатива проведения в этот день возникла сначала в США, впоследствии была поддержана Европой, а потом и всей мировой общественностью.

Как сообщала "Страна", в Черновцах за один день утонули двое детей и парень 18 лет. Около 14.00 житель села Цвяхивка Герцаевского района, отдыхая вместе с девушкой, решил переплыть водоем. Парень не рассчитал собственных сил и не доплыл до пирса на противоположном берегу.

Напомним, что у убитого в Одессе десантника осталось трое детей.