Подал в отставку судья, который дал соучастнику убийства журналиста Веремия условный срок
Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который вынес решение относительно условного срока Юрию Крысину по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, подал в отставку.
Вопрос рассмотрения увольнения пяти судей в связи с заявлением об отставке, в частности и Линника, стоит под номером 3 в повестке дня ВСП (Высший совет правосудия) на 29 мая.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь против 19 февраля 2014 года вблизи Софийской площади в Киеве.
Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник заявил, что назначил условное наказание Юрию Крысину в деле Веремия исключительно в рамках предъявленного обвинения.
Прокуратура подала апелляцию на решение суда.
Судебные дебаты в апелляции на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.
Ранее "Страна" писала о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Юрия Крысина на два месяца без возможности внесения залога.
Также мы сообщали, что суд выделил госохрану обвиняемому в убийстве журналиста "титушке" Крысину.