Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который вынес решение относительно условного срока Юрию Крысину по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, подал в отставку.

Вопрос рассмотрения увольнения пяти судей в связи с заявлением об отставке, в частности и Линника, стоит под номером 3 в повестке дня ВСП (Высший совет правосудия) на 29 мая.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь против 19 февраля 2014 года вблизи Софийской площади в Киеве.

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник заявил, что назначил условное наказание Юрию Крысину в деле Веремия исключительно в рамках предъявленного обвинения.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда.

Судебные дебаты в апелляции на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Юрия Крысина на два месяца без возможности внесения залога.

Также мы сообщали, что суд выделил госохрану обвиняемому в убийстве журналиста "титушке" Крысину.