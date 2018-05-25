Полиция сделала профилактику неадекватному болельщику Ливерпуля в аэропорту Киева
В пятницу, 25 мая один из пассажиров приземлившегося в Киеве авиарейса из английского Ливерпуля - повел себя неадекватно на борту.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
По прилету сотрудники правоохранительных органов провели с ним профилактику, после чего пассажира впустили в страну.
"Сегодня около 15:00 рейс "Ливерпуль-Киев" совершил посадку на стоянку М 30. От диспетчера аэропорта была получена информация о нахождении на борту пассажира, который неадекватно себя ведет. Правоохранители провели с ним профилактику. В 15:40 впустили в Украину", - говорится в опубликованном сообщении, обнародованном в официальном Твиттер-аккаунте МВД Украины в пятницу вечером.
Фото: twitter.com/mvs_ua
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