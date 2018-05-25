Доллар отступил, неделя на межбанке завершилась 3-копеечным удешевлением валюты - до 26,10-26,12 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении дня сбывались вчерашние прогнозы казначеев о подорожании "американца", но после произошел курсовой откат.

"К 10:20 котировки достигали 26,16-26,18 грн./$, но по мере появления на торгах большего числа участников, он ушли к 26,14-26,17 грн./$. К полудню, когда предложение заметно преобладало, межбанк вышел на 26,11-26,14 грн./$, а после обеда еще скорректировался", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Гривна сегодня держалась не на продажах экспортеров, как это происходит обычно. Корпорации вчера получили от Госказначейства выплат НДС на 5,3 млрд. грн., а сегодня после обеда на их счета зачислили вторую порцию налогового возмещения - еще на 2,3 млрд. грн. Нацвалюты у бизнеса было хоть отбавляй, потому он продавал лишь обязательные 50% выручки, а остальную валюту копил на счетах впрок.

Главными продавцами доллара в пятницу стали сами банки, которые распродавали свои валютные запасы перед затяжными выходными. Чтобы зафиксировать прибыль: продавали по 26,16-26,18 грн./$, то, что скупили в начале недели по 26,04-26,06 грн./$. Полученную гривну вкладывали под неплохие проценты, чтобы выгодно пересидеть три выходных.

Главными продавцами доллара сегодня назвали ПУМБ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль и Приватбанк, а из покупателей выделили ING Bank, Креди Агриколь банк, Пиреус Банк и ProCredit Bank. Общий объем торгов по итогам дня сократился со вчерашних $446,80 млн. до $428,40 млн.

"Факторов курсового влияния несколько: высокая активность участников накануне трех выходных дней, дальнейшее наращивание гривневой ликвидности от возмещений НДС как ресурса для раскачки курса. А также переливы валютного предложения с наличного рынка на межбанк для продажи по более высокому курсу", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средняя цена продажи доллара людям на наличном рынке осталась в рамках 26,1-26,2 грн./$. В этом коридоре можно было купить валюту у многих: Укргазбанк, Кредобанк, УкрСиббанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк и др. А минимальная стоимость опускалась до 26,0-26,04 грн./$, но ее чаще всего предлагали небанковские финучреждения. При этом выкупали доллар у людей в рамках 25,70-26,16 грн./$.

Банки могут немного поспекулировать на выходных - занизить курс выкупа доллара под футбольных болельщиков, которые приедут на Лигу чемпионов в Киев и будут сдавать валюту. Но курс продажи бакса людям вряд ли поднимут.

Что дальше

Несмотря на курсовой откат, банкиры продолжают ждать подорожания доллара.

"Скорее всего, межбанк во вторник начнет свою работу в рамках 26,12-26,16 грн./$, и вполне может подрастать к 26,19 грн./$, которые мы проходили сегодня. На рынок будет давить гривна, которая выплачивалась под возмещение НДС. Совокупно на счетах бизнеса оказалось 9,5 млрд. грн., и рынку потребуется время, чтобы их переварить", - считает Юрий Гриненко.

Несмотря на выходной в понедельник, к среде не будет крупных валютных распродаж доллара, который припозднится.

"В США в понедельник отмечают День памяти, так что у них будет такой же выходной, как и у нас, и доллар не успеет скопиться на счетах. Это может произойти с евро и теми, экспортерами, которые получают от партнеров единую валюту", - объяснил Гриненко.

С ним согласился и Олег Куринной, который спрогнозировал на следующую неделю широкий коридор — 26,1-26,2 грн./$.

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