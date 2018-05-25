На таможенном посту "Борисполь-аэропорт" задержан груз свежей зелени из Израиля, в котором обнаружен карантинный вредитель - западный американский минер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"При проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в м/п "Борисполь - аэропорт" Киевской области в грузе зелени свежей, а именно в базилике, весом 0,06 тонн, происхождением из страны Израиль, был обнаружен, карантинный вредитель, отсутствующий в Украине, - южный американский минер (Liriomyza huidobrensis Blanc.).

Это первый, официально зафиксированный случай обнаружения данного вредителя. Зараженный груз задержан, к нему будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В Госпотребслужбе отметили, что с целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер будет отправлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Южный американский минер - это вид летающих насекомых, который повреждает растения из 14 ботанических семей не оказывая явного предпочтения какой-то конкретной семье.

Это оранжерейные, декоративные, овощные, бобовые культуры, сахарная свекла и др. В Южной Америке этот минер - один из главных вредителей картофеля. В Европе южный американский минер - главный вредитель хризантем, примулы, вербены, салата, фасоли, огурцов, сельдерея.

Ранее на этом же таможенном посту "Борисполь-аэропорт" был задержан еще один груз свежей зелени из Израиля, в съедобных цветах был обнаружен еще один карантинный организм - западный цветочный трипс.

Как сообщала Страна, в Киеве у собаки обнаружили бешенство, введен карантин на два месяца.

Мы писали, что стало известно, кто выкопал посаженный Трампом и Макроном дуб. Это была фитокарантинная служба.

Ранее мы писали, что в Винницкой области повально сохнут хвойные деревья.