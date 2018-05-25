Защитник футбольного клуба "Динамо Киев" Евгений Хачериди получил предложение от греческого клуба ПАОК.

Об этом передает греческий ресурс sport24 со ссылкой на самого игрока.

Хачериди рассказал о разговоре с владельцем своей потенциально новой команды и сказал, что определится в течение 7-10 дней.

"Играть в Греции? Я еще не знаю, все возможно, есть шансы перейти, но я еще не знаю. Относительно ПАОКа. Предложение действительно есть, я веду переговоры с ПАОК и когда приму решение, вы узнаете больше. Возможно, в течение 10 дней все решится. В ПАОК играет мой друг Шахов, и я знаю, что на стадионе хорошая атмосфера и команда построена очень хорошо", - цитирует Хачериди.

Как сообщала "Страна", легенды украинского футбола провели в Киеве благотворительный матч. Тренерами команд также стали легендарные футболисты - Анатолий Демьяненко и Олег Протасов.

Отметим, что наставник "Динамо" Александр Хацкевич поставил себе "четверку" за сезон.