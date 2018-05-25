Защитник "Динамо" Евгений Хачериди получил предложение из Греции
Защитник футбольного клуба "Динамо Киев" Евгений Хачериди получил предложение от греческого клуба ПАОК.
Об этом передает греческий ресурс sport24 со ссылкой на самого игрока.
Хачериди рассказал о разговоре с владельцем своей потенциально новой команды и сказал, что определится в течение 7-10 дней.
"Играть в Греции? Я еще не знаю, все возможно, есть шансы перейти, но я еще не знаю. Относительно ПАОКа. Предложение действительно есть, я веду переговоры с ПАОК и когда приму решение, вы узнаете больше. Возможно, в течение 10 дней все решится. В ПАОК играет мой друг Шахов, и я знаю, что на стадионе хорошая атмосфера и команда построена очень хорошо", - цитирует Хачериди.
Как сообщала "Страна", легенды украинского футбола провели в Киеве благотворительный матч. Тренерами команд также стали легендарные футболисты - Анатолий Демьяненко и Олег Протасов.
Отметим, что наставник "Динамо" Александр Хацкевич поставил себе "четверку" за сезон.