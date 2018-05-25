Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 29 мая 2018 г до уровня 26,149490 грн/$1 с уровня 26.107517 грн/$1 на 25 мая 2016 г.

Напомним, что перед длинными выходными курс гривни на межбанке Украины напротив укрепился почти на 3 копейки.

По данным "Интерфакс-Украина", на другие валюты регулятор установил такие курсы: 100 евро - 3052.9530 гривен и 10 российских рублей - 4.2405

Как сообщала "Страна", дефицит госбюджета с начала года составил почти 21 млрд гривен.

Мы писали, что в НБУ разрешили российским банкам докапитализацию дочерних структур в Украине.

Ранее стало известно, что Украина получит от Европейского инвестбанка кредит на €211 миллионов.