Финалисты Украинской Хоккейной Лиги (УХЛ) - ХК "Кременчук" и "Донбасс" синхронно подали заявку на участие в следующем первенстве страны. Ранее аналогичные документы подал белоцерковский "Белый Барс".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Таким образом, три сильнейшие команды страны первыми официально подтвердили желание выступать в будущем чемпионате.

Прием заявок от команд продлится до 31 мая. Клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия.

Предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги.

В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал "Донбасс", серебряным призёром ХК "Кременчук", а бронза досталась "Кривбассу". В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали "Белый Барс" и МХК "Динамо".

Фото: uhl.com.ua

Как сообщала "Страна", юниорская сборная Украины по хоккею сенсационно выиграла чемпионат мира в Киеве. В заключительном матче турнира сборная Украины со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) разгромила команду Румынии.

Напомним, как болельщики поздравили ХК Донбасс с победой в чемпионате Украины по хоккею.