В ночь финала Лиги чемпионов метро метро Киева изменит расписание работы
В Киевском метрополитене напоминают, что в ночь с 26 на 27 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" финального матча Лиги чемпионов УЕФА работа столичной подземки будет продлена на 3 часа.
Об этом сообщили в столичной подземке.
"В ночь с 26.05.2018 на 27.05.2018 работа столичной подземки будет продлена на 3 часа", - говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" финального матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Реал" (Испания) и "Ливерпуль" (Англия), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Так, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.
Также 26 мая 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".
В метро объяснили, что этот механизм применяется по соображениям безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
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