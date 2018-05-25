Тренер сборной Украины по футболу 58-летний испанский специалист Рауль Рианчо продолжит свою карьеру в московском "Спартаке".

Он подписал контракт с московским клубом, где станет ассистентом Массимо Карреры. Об этом сообщил Константин Андриюк в Facebook.

"Изменения в тренерском штабе сборной Украины накануне ее товарищеских матчей. По нашей информации, Рауль Рианчо два дня назад подписал контракт с московским "Спартаком", - говорится в опубликованном сообщении.

Кто заменит Рианчо на его должности в тренерском штабе сборной Украины по футболу, пока остается неизвестным.

Напомним, Рауль Рианчо работал помощником главного тренера сборной Украины по футболу с середины 2016 года, до этого в течение двух лет помогал Сергею Реброву в киевском "Динамо".

Сейчас сборная Украины по футболу в Харькове готовится к двум товарищеским матчам. Спарринг с четвертой командой Африки в рейтинге ФИФА подопечные Андрея Шевченко проведут 31-го мая в швейцарской Женеве. Контрольный поединок с Албанией может состояться 3 июня.

Фото: facebook.com/Tatotake

Как сообщала "Страна", лучший бомбардир чемпионата Украины может уйти в московские "Спартак" или ЦСКА. "Спартак" якобы предлагает 27-летнему аргентинцу бонус в размере пяти миллионов евро за подписание соглашения с клубом.

Напомним, что главный тренер "Вереса" подал в отставку.