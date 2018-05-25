Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию внутригосударственной электронной платежной системы WebMoney.UA (дочернего предприятия "Финансовая компания "ЭлМИ", Киев) после внесения в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ утвердил от 25 мая под №136.

Помимо этого, НБУ отозвал (аннулировал) лицензию дочернего предприятия "Финансового учреждения "ВМ-Фактор" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также отменил его регистрацию как участника платежных систем, отметил регистрации ООО "Пеймастер" как оператора услуг платежной инфраструктуры.

НБУ уточняет, что правила системы WebMoney.UA предусматривали расчеты исключительно за финансовые инструменты. По итогам 2017 года доля WebMoney.UA на рынке внутригосударственных переводов, осуществленных с использованием платежных систем (кроме СЭП и карточных платежных систем), составила 0,2%, по итогам первого квартала 2018 года - 0,08%.

Как сообщала "Страна", в санкционном списке Украины оказалась система интернет-расчетов WebMoney Согласно санкциям, в отношении WebMoney.UA вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисов, в т.ч. к 40 субдоменам. Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".

В самой компании WebMoney заявили, что обжалуют украинские санкции в международных судах.