Олег Омельчук из Ровно выиграл "золото" на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в Мюнхене (Германия).

Наш спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив в финале новый мировой рекорд - 243,6 очка, передает Укринформ.

Серебряным и бронзовым призерами в этом упражнении стали немец Кристиан Райтц и Цифэн Ру из Китая.

Предыдущий рекорд мира в этом упражнении - 242,3 очка - принадлежал Шанзару Ризви из Индии, который в марте 2018 года выиграл этап Кубка мира в Гвадалахаре (Мексика).

Еще один комплект наград сегодня разыграют женщины, которые определят сильнейших в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. В финал в этом упражнении пробилась олимпийская чемпионка Елена Костевич из Чернигова.

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