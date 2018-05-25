Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока, передает "Интерфакс- Украина".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Он напомнил, что уже дважды был до этого президентом. "А потом покинул пост президента потому, что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - сказал Путин.

Как сообщала "Страна", ранее был опубликован полный список министров нового правительства России, утвержденный Путиным.

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