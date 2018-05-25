Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,125 грн/$1 с 26,14 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,11-26,14 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 25 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1495 грн/$1 с 26,1075 грн/$1. Торговый оборот составил $428,4 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $446,8 млн.

Мы писали, каким был курс НБУ на 25 мая - доллар дорожает, евро дешевеет.

Как сообщала "Страна", в США хотят выяснить, кто играет курсом биткоина и других криптовалют.

Ранее стало известно, что дефицит госбюджета с начала года составил почти 21 млрд гривен.