Лидер группы "Ленинград" 45-летний Сергей Шнуров сообщил о разводе со своей женой Еленой Мозговой, которую он называет Матильдой.

Такое заявление певец опубликовал в своем Instagram.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение расстаться. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал исполнитель.

С Матильдой (Еленой Мозговой) Шнуров состоял в браке в течение 8 лет. Она младше его на 13 лет. Познакомились они случайно. На одном из светских мероприятий их познакомила общая приятельница. Увидев выразительные глаза Елены, Шнур сразу сравнил девушку с красавицей, изображенной на картине Врубеля "Царевна-лебедь".

Фото: instagram.com/shnurovs

Как сообщала "Страна", Шнур купил квартиру в Брянске пенсионерке, которая 30 лет прожила в конюшне. Знакомые Нины Макеевой посоветовали ей обратиться на телевидение, где 16 октября пенсионерка и рассказала о своей ситуации.

Отметим, что Шнуров вызвал Познера на баттл после скандала на телевидении.