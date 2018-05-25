В Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания, начала рожать одна из выпускниц.

Об этом сообщает местное издание 057.ua со ссылкой на директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко.

"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.

По его словам у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

Как сообщала "Страна", на ВНО по украинскому языку и литературе не допустили 167 абитуриентов.

Ранее стала известна дата последнего звонка и выпускного в Украине.

Мы писали, что в Украине стартовало ВНО. Что нужно знать о нем?