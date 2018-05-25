В пятницу, 25 мая в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, перед Опера Отелем, где живут футболисты, - собрались болельщики.

Об этом сообщает корреспондент Страны.

Фанаты надеются увидеть именитых игроков до того, как те выйдут на стадион НСК "Олимпийский" для решающего матча самого престижного футбольного турнира Европы.

Не исключено также, что футбольные знаменитости захотят отведать и украинский борщ.

Фото: Страна

По оценке заместителя генерального директора в Телеканал ATR Айдера Муждабаева, встречать Реал собрались сотни людей. Подавляющее большинство из них - болельщики из Украины.

Отметим, что к услугам мадридцев - крупные автобусы с символикой Королевского клуба и тонированными стеклами.

Видео: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Как сообщала "Страна", в центре Киева начали свою работу фан-зоны, открытые к финалу мужской Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины 26 мая.

На фуд-кортах можно плотно поесть. Так, за хот-дог здесь просят от 60 гривен, бургер стоит от 80 до 130 грн, мороженое можно приобрести за 90 гривен, а чашка кофе обойдется болельщикам в 30 гривен.

Напомним, как в Киеве встречали английский Ливерпуль.