Священный синод Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) призывает викария Киевской митрополии Александра Драбинко "не порочить своим непристойным поведением сан епископа".

Об этом говорится в журнале заседания синода, которое состоялось 25 мая 2018 г.

Митрополит Александр в последнее время активно выступает в поддержку обращения Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху о предоставлении "автокефалии украинскому православию". В связи с этим синод УПЦ призывает Драбинко "в дальнейшем воздержаться от любых публичных выступлений и высказываний, вызывающих возмущение среди епископата, клириков и мирян Украинской Православной церкви и вносят соблазн в сердца верующих".

"В случае игнорирования этим братским вразумлением, Священный Синод будет вынужден принять другое решение дисциплинарно-канонического характера", – предупреждают члены синода.

В частности, они напоминают: "Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании от 25 апреля 2013 только отозвал справку в Журнал №23 от 21 февраля 2012 года, а не отменил ее как таковую".

Речь идёт о справке в отношении Драбинко на синоде 21 февраля 2012 года. В ней, в частности, говорилось: "Члены Священного Синода УПЦ вынуждены обратить внимание на смуту, которую вносит в жизнь Украинской православной церкви деятельность Преосвященного Александра (Драбынко), личного секретаря предстоятеля УПЦ. Его деструктивные действия и недостойное поведение, интриганство и образ жизни сеют смуту и подозрения в среде епископата и духовенства, порождают большое искушение среди верующих. Пользуясь должностью секретаря предстоятеля УПЦ, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви и главы ОВЦС УПЦ он позволяет себе в эфире светских общенациональных средств массовой информации, которые и без того относятся к нашей Церкви с необоснованным предубеждением, открыто выступать с критикой решений Высшей Церковной власти, искусственно противопоставляя Священный Синод Украинской Православной Церкви ее предстоятелю, что является клеветой на соборный разум Церкви и хулой на Духа Святого. Он позволяет недвусмысленно порочить своих собратьев-архипастырей, членов Священного Синода УПЦ… Многочисленные попытки братского вразумления со стороны членов Священного Синода УПЦ и собратьев-архиереев не имели должного результата".

Тогда Драбинко был снят с должности главы синодального Отдела внешних связей УПЦ, выведен из состава Священного синода и уволен с должности редактора официального сайта УПЦ. Заседание проходило в отсутствие тяжело больного бывшего предстоятеля УПЦ митрополита Владимира.

После того, как митрополит Владимир вышел из больницы, на заседании 25 апреля 2013 года упомянутая справка была "отозвана". Тем не менее, она не была снята с официального сайта УПЦ. Присутствует справка на ресурсе и сейчас.

Самое серьёзное обвинение в ней – "хула на Святого Духа". В христианстве это считается самым тяжким, смертельным грехом.

Как сообщала "Страна", обнародована официальная позиция УПЦ в отношении возможной автокефалии.

"Появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, что не только будет угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда", - говорится в обращении.

Напомним, что Левочкин связал идею автокефалии с низкими рейтингами Порошенко.