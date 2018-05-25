Партия "Оппозиционный блок" назвала предвыборной местью политическим оппонентам внесения в Раду представлений ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Заявление обнародовано на сайте политсилы.

"Репрессии власти против народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова – это плевок в лицо жителям Юго-Востока Украины, которые голосовали за Оппозиционный блок. Любое инакомыслие сразу же становится объектом преследования по команде власти. В стране проводятся репрессии против политических оппонентов", - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что такое преследование не имеет ничего общего с соблюдением законов и направлено только против оппозиционных сил.

"Наши коллеги Дмитрий Колесников и Александр Вилкул подвергаются политически мотивированным преследованиям. Это очередной пример беззакония и политического беспредела. Их принципиальная позиция и высокий профессионализм не один раз помогали вскрывать вранье власти и выводить на чистую воду ее антисоциальные инициативы, направленные против людей. Дмитрий Колесников, который был министром промышленной политики, критиковал экономическое бессилие правящей власти и уничтожение ею промышленного потенциала страны. Александр Вилкул никогда не боится высказывать свою позицию, в том числе по 9 мая, о настоящих героях, и оказывает поддержку ветеранам, о которых забыла власть", - отметил оппозиционный политик.

Бойко назвал это местью оппозиционным силам перед выборами.

"Все это означает одно – предчувствуя свой конец, власть пытается нанести максимальный вред оппозиции перед выборами. Но самой власти это уже никак не поможет. Люди ей уже не верят", - подчеркнул народный депутат.

Ранее Александр Вилкул опубликовал ответ на "подання" ГПУ против себя. Он заявил, что не считает себя виновным и добавил, что "все, кому было чего опасаться, четыре года назад покинули Украину и живут кто в России, кто в Европе, кто в других местах"