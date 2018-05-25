Сакартавело и Лиетува. Две страны взаимно изменили названия
Правительство Грузии утвердило новое официальное название Литвы в стране. Теперь ее будут называть - Лиетува. Это было сделано в ответ на решение Госкомиссияи по вопросам литовского языка, которая утвердила альтернативное название Грузии - Сакартавело.
Об этом пишет Georgia Today.
"Лиетува точно отражает произношение названия страны на литовском языке", - пояснил грузинский премьер Георгий Квирикашвили.
Отметим, что литовская президенткой Даля Грибаускайте приехала в Грузию, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны, который отмечается 26 мая.
Как сообщала "Страна", ранее премьер Македонии предложил новое название для страны.
Ранее акции американского продавца чая взлетели в цене, после того, как он добавил в название слово "блокчейн".