Правительство Грузии утвердило новое официальное название Литвы в стране. Теперь ее будут называть - Лиетува. Это было сделано в ответ на решение Госкомиссияи по вопросам литовского языка, которая утвердила альтернативное название Грузии - Сакартавело.

Об этом пишет Georgia Today.

"Лиетува точно отражает произношение названия страны на литовском языке", - пояснил грузинский премьер Георгий Квирикашвили.

Отметим, что литовская президенткой Даля Грибаускайте приехала в Грузию, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны, который отмечается 26 мая.

Как сообщала "Страна", ранее премьер Македонии предложил новое название для страны.

Ранее акции американского продавца чая взлетели в цене, после того, как он добавил в название слово "блокчейн".