Нидерланды и Австралия в пятницу 25 мая официально возложили на Россию ответственность за крушение "Боинга" Малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году.

Днем ранее международная следственная группа объявила, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежащего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

Новость об этом с ликованием встретили в Киеве и за океаном, а вот Европа восприняла голландский вердикт настороженно.

В России же полностью отрицают свою вину и считают решение двух стран частью кампании травли после "дела Скрипалей".

Судя по всему, оглашение результатов расследования специально приурочили к проходившему в Санкт-Петербурге экономическому форуму, на который приехала внушительная европейская делегация и президент Франции Макрон. Судя по тону европейцев изначально они были настроены к примирительному диалогу с Россией (некоторые украинские наблюдатели уже назвали это "умиротворением агрессора").

Смогли ли поколебать этот настрой вердикт о том, что МН-17 на Донбассе был сбит российским "Буком", выясняла "Страна".

Предыстория

17 июля 2014 года самолет "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение над Донбассом. На борту лайнера находилось 298 человек, все погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов, они летели в Куала-Лумпур.

Распространена версия, что сепаратисты сами случайно сознались в атаке на самолет.

Якобы еще когда не было известно, что разбился именно пассажирский лайнер, тогдашний "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) написал в интернете, что сбили украинский военный АН-26.

Когда появилась информация о том, что сбитый самолет - это "Боинг", этот пост был удален.

Был ли этот пост на самом деле или же он существовал только в виде скриншота - пока не установлено. Но позже это послужило поводом для версии, по которой сепаратистов подставили - слили им дезинформацию, что будет лететь военный транспортник в то время, когда там реально пролетал "Боинг".

В любом случае, поверить в то, что МН-17 был сбит намеренно, сложно - слишком высоки были в итоге издержки такого шага. На РФ обрушились новые санкции, а на Донбассе ужесточились бои. Поэтому Москва после падения самолета начала обвинять Украину в стрельбе по лайнеру.

Однако в итоговом заявлении голландского следствия говорится, что "Боинг" был обстрелян российским "Буком".

Заявление Нидерландов и Австралии

24 мая международная следственная группа объявила, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежащего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

Представитель следователей сообщил, что точно установку "Бук", из которой был сбит самолет, удалось определить, благодаря ряду ее уникальных особенностей. Они были установлены на основе фото- и видеоматериалов из разных источников, в том числе и соцсетей.

"Эти характеристики фактически служат своего рода отпечатками пальцев ракетной установки", - сказал глава центрального департамента уголовных расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Кроме того, список из около 100 подозреваемых уже сократился до "нескольких десятков". Однако представитель следственной группы отказался назвать какие-либо имена.

В состав международной следственной группы, которая действует при поддержке резолюции Совета Безопасности ООН, входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

На сайте правительства Нидерландов 25 мая появилось сообщение с цитатой министра иностранных дел страны. "Мы требуем от России взять на себя ответственность и полностью сотрудничать в установлении правды и справедливости для жертв полета MH17 и их родственников", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Дальнейшим шагом он назвал иск в Международный суд ООН.

Отметим, что результаты расследования практически слово в слово повторяют данные журналистов из Bellingscat, которые составили свое мнение также на основе фото из соцсетей.

Реакция в Украине

Официальный Киев приветствовал решение голландского следствия.

"Решение Нидерландов и Австралии начать преследование РФ на межгосударственном уровне за сбитие 17 июля 2014 самолета Малайзийских авиалиний МН17 является чрезвычайно важным шагом на пути обеспечения международно-правовой ответственности России за систематическое нарушение своих международных обязательств.

Этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

Поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу.

Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в сбивании самолета, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 21 июля 2014 года", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

Украинский журналист Денис Попович, который специализируется на военной аналитике, заявил, что, судя по результатам следствия, сепаратисты сбили "Боинг" непреднамеренно.

Он считает, что они действительно приняли его за другой самолет:

"Самоходная огневая установка 9А310М1, которую пригнали на Донбасс, является частью зенитно-ракетного комплекса 9К37М1 "Бук". Важными элементами этого же комплекса являются станция обнаружения целей СОЦ 9С18 "Купол" и пункт боевого управления. СОЦ сканирует пространство на 360 градусов и передает информацию на ПБУ. И уже с ПБУ раздаются целеуказания на батареи, какую из обнаруженных целей брать на сопровождение и сбивать.

Так работает дивизион.

Но мы знаем, что "Боинг" сбила только одна СОУ 9А310М1. Признаков работы других элементов комплекса не обнаружено.

Может ли быть такое?

Может. Но при этом, функционал 9А310М1 ограничен. Ее РЛС не в состоянии сканировать пространство на 360 градусов и может излучать только в своей диаграмме направленности, напоминающей, грубо говоря, огромный конус. При этом затруднены возможности распознавания целей. Однако обслуга машины получает информацию на индикаторе РЛС о высоте и скорости полета цели и даже отчасти о ее размерах. Это позволяет судить о том, что именно предстоит обстреливать - самолет, вертолет, крылатую ракету и.т.д. Эта деталь очень важна!

Облегчить работу расчета в автономном режиме можно, заранее передав ему информацию о воздушной обстановке в секторе обстрела. И такая информация была передана!

Возвращаемся к посту Гиркина о сбитом АНе. Боевики явно располагали данными о том, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом будет лететь АН-26. Эта же информация была передана расчету "Бука". Едва увидев цель в секторе обстрела, обслуга СОУ произвела запуск ракеты, после чего машина покинула стартовую позицию. При этом командир не имел сомнений в том, что будет именно АН. У него просто не было оснований сомневаться в достоверности полученных сведений.

Потому что, если бы командир засомневался и промедлил бы с запуском хотя бы секунд на 10-20, то он бы увидел, что засечка на индикаторе РЛС двигается со скоростью вдвое большей и на вдвое большей высоте, чем летел бы АН. И тогда трагедии возможно бы не произошло.

Но АН по каким-то причинам не прилетел, а в секторе обстрела оказался пассажирский "Боинг", который был сбит без промедления, потому что на его месте должен был оказаться другой самолет.

Как я уже говорил, эта версия никак не отменяет факта преступления, совершенного при поддержке российской стороны, потому что именно Россия передала боевикам на Донбассе мощное средство ПВО.

К сожалению, следствие вряд ли сможет опросить военнослужащих, управлявших боевой машиной, потому что они наверняка уже ликвидированы.

И мне лично интересно, кто слил боевикам информацию об АН-26 и почему все-таки этот самолет не взлетел".

Реакция России

В России, как и следовало ожидать, эти выводы отказываются считать объективными.

Президент страны Владимир Путин заявил, что Россия признает результаты расследования катастрофы только при условии, что сама будет принимать в нем участие.

Путин отметил, что из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона не успел ознакомиться с выводами следователей. При этом он подчеркнул, что Россию к расследованию не допускают, хотя Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию трагедии.

Путин высказал обиду, что украинская сторона над расследованием работает, "несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия".

"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал Путин.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров увидел сходство этого расследования и дела об отравлении Скрипалей – мол, ни там, ни там нет доказательств, но при этом обвиняют Россию. "Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести", - отметил министр.

Более детально прокомментировали результаты расследования в российском Минобороны. Там заявили, что продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук" не может быть частью российской ракеты.

"Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год, после которого все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию", - заявили в минобороны РФ.

Что говорят на Западе

НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17.

С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В обоих заявлениях содержится призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения рейса МН17.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москва должна объясниться после оглашения выводов следователей. По мнению Джонсона, российское руководство уверено, что эти действия останутся безнаказанными.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер жестко высказался в адрес Российской Федерации. "В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", - сказал он.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо, чтобы Россия приняла решение об установлении мира на востоке Украины.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас в день оглашения вердикта находится с визитом в Санкт-Петербурге, заявил, что приветствует готовность России взаимодействовать со следствием по делу о крушении "Боинга".

"Будучи полностью солидарным с Нидерландами, полагаю, что Россия должна проявить конструктивную позицию по этому делу и принять участие в выявлении истины, как о том заявил сейчас президент, так что я рад его выбору в пользу взаимодействия со следствием", - сказал Макрон.

Контекст и значение решения Нидерландов

В том, что Голландия вынесет решение не в пользу России, в самой Москве не сомневались. Главной претензией к следствию был недопуск РФ к его проведению. Уже это говорило о том, что виновный в общем-то определен.

При этом Украина была допущена к расследованию.

Впрочем, этими деталями стороны конфликта могут пикироваться еще долго. А следствие по делу работает уже на политику сегодняшнего дня.

Многие отмечают, что результаты расследования появились как раз перед тем, как Евросоюз рассмотрит продление антироссийских санкций - введенных во многом именно из-за сбитого "Боинга".

Еще один повод - Экономический форум в Санкт-Петербурге. На нем как раз и побывал Макрон, а также крупная европейская делегация.

Общий настрой был примирительный. Макрон называл Путина "дорогой Владимир", много говорил об общности истории. Вспомнил о Петре Великом, о блока Ленинграда и об эскадрилье "Нормандия-Неман".

В целом тезисы европейцев заключались в том, что политику ЕС и России пора бы перезагрузиить. В том числе и относительно санкций. О последнем высказалась и побывавшая в Петербурге глава МВФ Кристин Лагард.

"Переосмысление, которое необходимо действительно предпринять для того, чтобы прояснить ситуацию, уже назрело, и это касается также тех санкций, которые применялись относительно российских физических лиц", - сказала Лагард.

Она также на примере Ирана объяснила львиную долю санкций коммерческими интересами США.

"Юридическая и судебная системы США настолько непрозрачны, я имею в виду прежде всего подыгрывание коммерческим интересам США, что никто не проявлял интереса (к торговле с Ираном - ред.), даже несмотря на то, что санкции были сняты", - отметила Лагард.

В целом европейская и американская санкционная политика уже давно идут врозь - США налагают на РФ куда более серьезные "взыскания", чем ЕС, которые в основном продлевают уже те санкции, что есть, по временам точечно налагая новые (как в случае с крымскими выборами).

При этом крупнейшие страны ЕС продолжают строить "Северный поток-2" (за него выступают в том числе и Нидерланды), чем вызывают открытые угрозы из-за океана: теперь там грозят санкциями уже европейским компаниям, участвующим в проведении газопровода. На это уже последовала гневная отповедь в Берлине.

По ряду других направлений также позиции США и ЕС все больше расходятся, зато позиции России и европейцев сближаются. Классический пример - санкции против Ирана или же реакция на перенос посольства США в Иерусалим.

Вердикт международной следственной группы по "Боингу", теоретически, может если не остановить, то затормозить этот поворот. Не случайно его огласили именно в разгар проведения форума.

Но первая реакция из Европы была довольно сдержанная.

Макрон, как писалось выше, вообще поблагодарил Россию за "готовность сотрудничать со следствием".

Впрочем, Москве рано радоваться: главные баталии по делу Боинга начнутся в международных судах. Где на РФ попытаются возложить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе, а программа-максимум - обвинить Москву в военном преступлении.

Но это пока дело довольно отдаленной перспективы. "Северный поток-2" могут построить быстрее.