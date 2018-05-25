Депутат Верховной Рады Украины Игорь Луценко (фракция "Батьківщина") похвалил экс-руководителя одесской организации "Правый сектор" Сергея Стерненко за то, что тот убил украинского военнослужащего.

Речь идет о драке, которая произошла 24 мая в Одессе, в ходе которой Стерненко зарезал 29-летнего десантника 25-й аэромобильной бригады ВСУ Ивана Кузнецова, у которого осталось трое маленьких детей.

Об этом Луценко заявил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Сергей Стерненко, молодец!" - написал народный депутат.

Любопытно, что опубликованный пост насобирал уже почти 1000 лайков.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома. Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Ранее "Страна" писала о том, что очевидцы просшествия заявляют, что Стерненко с ножом гнался за десантником.

Также мы сообщали, что полиция озвучила версии нападения на экс-лидера Правого сектора в Одессе.