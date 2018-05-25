Президент Петр Порошенко дал ответ на петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи, которая набрала необходимые для просмотра главой государства 25 000 подписей.

Его мнение опубликовали на портале электронных петиций.

"Наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине", - отметил Порошенко.

Одновременно он сообщил, что разделяет "обеспокоенность общественности по затронутой проблеме".

Относительно запрета на законодательном уровне пропаганды и популяризации ЛГБТ, президент отметил, что обязанностью каждого человека является - не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

Также он напомнил, что согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Кроме того, в соответствии с законодательством Украины, запрещаются любые формы дискриминации, в том числе и подстрекательство к дискриминации.

"Итак, любые законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав, являются неконституционными", - заявил Порошенко.

Касательно семейных ценностей и института семьи в Украине, президент отметил, что согласно Конституции Украины, "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".

"Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье. Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия", - напомнил Порошенко.

В начале мая петиция по защите традиционных семейных ценностей набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 000 подписей.

Автор петиции предлагал на законодательном уровне поддержать и защитить традиционные семейные ценности, а также запретить пропаганду и популяризацию ЛГБТ.

В ответе Порошенко также говорится, что он обратился к премьер-министру Украины с предложением поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти совместно с учеными, специалистами, представителями общественности провести системный анализ реализации государственной семейной политики в Украине и внести в установленном законодательством порядке соответствующие обобщенные материалы и предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере.

Также президент Украины сообщил, что поручил проработать вопрос принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине и проинформировать о принятых по итогам проведенной работы решениях общественность путем размещения соответствующей информации на веб-портале правительства Украины.

Фото: petition.president.gov.ua

Ранее "Страна" разбиралась, откуда взялись на улицах банды малолеток, который нападают в том числе на представителей ЛГБТ. Эксперты называют несколько причин засилья "юного криминала". Наиболее часто среди них указывают на последствия событий Майдана и АТО, экономическую разруху, невнимательность родителей и другое.

Также мы писали, что в рейтинге терпимости к ЛГБТ Украина оказалась между Румынией и Литвой.