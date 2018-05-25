В центре Киева начали свою работу фан-зоны, открытые к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины 26 мая, об этом пишет "Апостроф"

На фуд-кортах можно плотно поесть. Так, за хот-дог здесь просят от 60 гривен, бургер стоит от 80 до 130 грн, мороженое можно приобрести за 90 гривен, а чашка кофе обойдется болельщикам в 30 гривен.

Фото: apostrophe.ua

Всего в Киеве работают четыре фан-зоны, но на большом экране финал Лиги чемпионов можно посмотреть только на Контрактовой площади.

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