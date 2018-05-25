Суд в Нью-Йорке отпустил голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных домогательствах, под залог в миллион долларов. Об этом сообщает Associated Press.

На заседании суда Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, но он отказался признать свою вину.

Кроме выплаты залога, Вайнштейна обязали носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Напомним, что Харви Вайнштейн сегодня днем сдался полиции.

Скандал вокруг продюссера разгорелся в октябре прошлого года, когда десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди пострадавших от его действий Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого-либо к сексу.

Ранее "Страна" писала о том, что жена продюсера Вайнштейна заявила, что ничего не знала о его домогательствах к актрисам.

Также мы сообщали, что стало известно имя актрисы, обвинившей режиссера Люка Бессона в изнасиловании.