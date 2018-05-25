Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы договорились о проведении трехсторонних переговоров в формате ЕС - Украина - Россия по вопросам транзита газа. Позиция Украины будет ответственной и твердой", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Шефчович.

По мнению Гройсмана, использование украинской газотранспортной системы (ГТС) - надежная альтернатива проекту Северный поток-2, который сейчас является "частью политического проекта и угрозой энергетической безопасности Европы".

Кроме того, стороны договорились согласовать позиции по использованию ГТС на взаимовыгодных условиях.

Напомним, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

По данным квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков, газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин назвал условие, при котором транзит газа через Украину не прекратится.

Также мы сообщали, что Курт Волкер считает, что "Северный поток-2" ставит Украину в уязвимое положение.