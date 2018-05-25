Спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил в регламентный комитет парламента представления генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, а также Дмитрия Колесникова.

"В Верховную Раду поступили два представления от генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дмитрия Валерьевича Колесникова и Александра Юрьевича Вилкула. Безотлагательно направил представления в Регламентный комитет", - написал Парубий в своем аккаунте в Twitter в пятницу днем.

Фото: twitter.com/andriyparubiy

Как сообщалось, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в аппарат ВР представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Колесникова и Вилкула (оба - фракция "Оппозиционный блок").

По данным ГПУ, в отношении Колесникова то следствие установило: находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, он совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

Александр Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издавал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Как сообщала "Страна", Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

"Страна" также писала, что глава ГПУ затеял очередную "большую рыбалку", расставляя сети на нардепов. Мы разбирались, кому из народных избранников сигнализировал генпрокурор и для чего это было сделано.