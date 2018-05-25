Народный депутат Александр Вилкул ("Оппозиционный блок") прокомментировал внесение генпрокурором Луценко в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение оппозиционера к уголовной ответственности.

Свою позицию политик опубликовал в Facebook.

"По поводу так называемого "подання" ГПУ

Прежде всего, я точно не считаю себя виновным. Все, кому было чего опасаться, четыре года назад покинули Украину и живут кто в России, кто в Европе, кто в других местах", - отметил народный депутат.

Александр Вилкул сообщил, что в течение минувших четырех лет, с 2014 года, власть "под микроскопом" изучала его деятельность, проверяла каждую подпись, а сейчас "внезапно обнаружили что-то там за 2011 год".

Оппозиционный народный депутат уверен, что это - очередная попытка власти надавить на него и ограничить политическую активность.

"Я провожу сотни встреч в регионах Украины, не боюсь говорить правду в эфирах о так называемой деятельности нынешней власти, не боюсь называть конкретные имена и разоблачать их преступления.

Мои встречи пытаются срывать радикалы, покрываемые сегодняшней властью. Поступают звонки о "минировании" помещений, где я встречаюсь с людьми. Местные власти, по указанию из центра, собирают специальные совещания о том, как не допустить или сорвать мои мероприятия. Чаще всего – безуспешно", - отметил Вилкул.

Он констатировал, что ни его самого, ни его сторонников давление властей не останавливает - "всё больше людей приходят на встречи со мной и готовы даже стоять на улице, в любых погодных условиях, чтобы услышать правду. Чтобы даже таким образом выразить свое категорическое несогласие с политикой нынешней власти. Украинцы выходят из оцепенения, хотят вернуть себе достоинство и нормальную жизнь".

Алесандр Вилкул акцентировал внимание, что рассматривает "подання", как очередное действие власти, направленное на ограничение его политической активности.

"Еще раз - за четыре года ГПУ нашла только какую-то подпись за 2011 год. Вы вообще вдумайтесь в это! То есть в стране коррупция уже побеждена? Во власти уже работают одни святые?

Вы доверяете ГПУ? Видите реальные дела по коррупционерам из власти? В стране не расхищаются миллиарды гривен на так называемых ремонтах дорог? На государственных закупках не сидят фирмы-прокладки чиновников действующей власти?

В "Нафтогазе" "молодые дарования» не выписывают себе многомиллионные премии за счет повышения тарифов для населения? Сколько было громких журналистских расследований о коррупции сегодняшних чиновников - сотни! А сколько возбуждено реальных уголовных дел по этим фактам - ноль! Поэтому у нас уже никто не доверяет правоохранительным органам и ГПУ в частности. Уже всем очевидно, что ГПУ стало не органом правосудия, а инструментом расправы над политическими оппонентами власти", - отметил он.

Вилкул добавил, что спокойно относится к снятию с него депутатской неприкосновенности и напомнил, что является последовательным сторонником её отмены.

"Для меня также очевидно, что если это дело вообще дойдет до суда, то оно рассыплется и будет доказана моя невиновность. Но ГПУ и не ставит задачу доказать мою виновность в суде. Им нужно другое", - предположил депутат.

По его мнению, властям хочется получить право проводить обыски у родных и друзей. Вызывать их на многочасовые бессмысленные допросы. И таким образом давить на депутата, пытаться его дестабилизировать.

"Но сломать им меня не удастся. Я знаю, что невиновен. Знаю, что мы обязательно победим - этой власти осталось уже очень недолго. Победа будет за нами!", - отметил он.

"P.S. Как я вижу, руководство ГПУ перенимает худшие методы своих предшественников. Я знаю, что "подання" готовили давно, но представление в Верховную Раду постоянно откладывали. Теперь понимаю почему - готовили подарок к моему дню рождения. Ну что же, можно сказать, что подарок удался. Это хорошая традиция ГПУ. Не правда ли, Юрий Витальевич?", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/OleksandrVilkul

Как сообщала "Страна", в Раде нардепы Вилкул и Береза поругались из-за языкового вопроса.

Депутат от "Оппозиционного блока" во время выступления с трибуны заявил, что "Народный фронт", который "поддерживает небольшая прослойка радикально настроенных граждан" настаивает на принятии языкового закона, который предусматривает "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

Напомним, что Оппозиционный блок принял резолюцию о мире и показал объединительное фото.