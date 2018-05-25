В сети появилось видео пожара в самом центре Киева, накануне финала Лиги чемпионов в период максимальной концентрации иностранных болельщиков в столице Украины.

Запись возгорания на Крещатике выложила на своей странице в Facebook Ольга Волкова 25 мая.

"Через 20 метров играют в футбол легенды Реала и Ливерпуля, а кто-то решил сделать игру горячей", - подписала она видео.

"Шутники" подожгли мусорный контейнер. Группа спасателей сразу прибыла на место и погасила огонь.

Видео: facebook.com/olya.volkova.14

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещатик вынесли кубки УЕФА и торжественно открыли фан-зону. Фото.

Также мы писали о финале ЛЧ в Киеве. С баннеров УЕФА в фан-зоне на Крещатике убрали логотипы российского "Газпрома".