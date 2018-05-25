Военнослужащий срочной службы погиб в результате наезда грузовика на территории воинской части в селе Ольшаница Киевской области. Об этом Украинским новостям сообщил информированный источник.

"Трагедия произошла вчера, солдат-срочник только прибыл в воинскую часть, и грузовик с боеприпасами, который сдавал назад, придавил его к стене. От полученных травм 21-летний парень погиб", - сказал он.

Правоохранители начали расследование.

Как сообщала "Страна", накануне, 16 мая, в военной части в Киеве умер срочник.Погибшим оказался 20-летний военнослужащий из Хмельницкой области. Его тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали скорую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области на пожаре в военной части погибли военные.

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