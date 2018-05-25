Франция приветствует готовность России взаимодействовать со следствием по делу о крушении Боинга на востоке Украины в июле 2014 года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

"Президент (Путин) сказал сейчас очень важную вещь о готовности ко взаимодействию... Будучи полностью солидарным с Нидерландами, полагаю, что Россия должна проявить конструктивную позицию по этому делу и принять участие в выявлении истины, как о том заявил сейчас президент (Путин), так что я рад его выбору в пользу взаимодействия со следствием", - сказал Макрон.

"Думаю, что это важный этап, но далее еще предстоит крайне продолжительная судебная работа", - добавил французский президент.

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за крушение Боинга на Донбассе.

Также Путин прокомментировал результаты расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.