С прибытием в Киев иностранных футбольных болельщиков полиция каждый день фиксирует все больше курьезных обращений иностранных граждан.

Как узнала "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах столицы 25 мая по спецлинии "102" поступило сообщение о специфическом мошенничестве в отношении 24-летнего гражданина Турции по имени Онур, который прибыл в столицу в качестве болельщика несколько дней назад.

Турецкий подданный рассказал полиции, что накануне в течение ночи отдыхал в ночном клубе "Шутерс" по улице Московской.

Затем выйдя из клуба, поймал с руки автомобиль такси, водитель которого предложил ему посетить некий спа-салон по улице Шота Руставели.

Таксист рассказал турку который понимал по-русски, что там ему сделают за 500 долларов массаж и предоставят бассейн. Иностранному болельщику понравилось такое выгодное, по его мнению предложение, и он велел таксисту везти его туда.

История умалчивает какие именно услуги на самом деле оказывали на Шота Руставели турецкому любителю футбола, однако явно его возмутила в конечном итоге не качество услуг, а цена.

В заявлении в полицию турок указал что его обманули и вместо 500 долларов за услуги (массаж, бассейн) ему насчитали 1 тыс. долларов.

В полиции предполагают что по указанному адресу действует притон, в котором "ночные бабочки" обслужили турка дороже чем договаривался и собираются внести ведомости в ЕРДР по факту сводничества.

Как сообщала "Страна", в центре Киева жестоко избили болельщиков Ливерпуля и разгромили ресторан, где они обедали.

Также мы писали, что прохожие на столичной Оболони сообщили в полицию о сильно пьяном гражданине Великобритании, который прибыл накануне финала ЛЧ в Киеве. Ему оказали помощь и отправили в британское посольство.