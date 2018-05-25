В Харьковской области из исправительной колонии сбежал осужденный за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Полиция разыскивает Андрея Сергийчика, 1975 года рождения. 25 мая мужчина самовольно оставил Дергачевскую исправительную колонию", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, до ареста мужчина жил в Житомире, поэтому, не исключено, что он направился именно туда.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза зеленые. Был одет в светлые спортивные брюки, футболку, светлые кроссовки, кожаную куртку", - добавили правоохранители.

В 2014 году беглец был осужден по ч.2 ст. 186 (Грабеж), ч. 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины к 9 годам лишения свободы.

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