В четверг, 24 мая, в Николаевской области возле станции "Колосовка" (поселок Токаревка) грузовой поезд сбил насмерть женщину. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на телеграмму "Укрзализници".

Как сообщается, около 16:30 на железнодорожный переезд перед поездом неожиданно выбежала женщина. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось.

После этого бригада вышла из локомотива, и при осмотре места наезда помощник машиниста, житель Помошной 1967 года рождения, потерял сознание и умер. Врач скорой помощи, который прибыл на вызов, констатировал его смерть.

Поезд, совершивший наезд, оттащили на станцию. Продолжается расследование.

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