Бывшей зампредседателя Государственной миграционной службы сообщили о подозрении в получении взятки за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины россиянином.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сейчас уже бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение).

Сумма взятки не оглашается.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как стало известно СМИ, подозрение сообщено Татьяне Никитиной, которая в апреле 2018 года уволилась с должности заместителя председателя Государственной миграционной службы.

В марте уволилась еще одна заместитель председателя ГМС Дина Пимахова, которая является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о коррупционной схеме легализации иностранцев.

Ранее "Страна" сообщала, что скандальной экс-чиновнице ГМС Пимаховой сообщили о подозрении в получении взятки.

Также в Украине миграционная служба признала недействительными 452 загранпаспорта.