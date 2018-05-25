Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что не может убрать рекламу "Газпрома" с киевских стадионов из-за контракта. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов после встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом, передает "Укринформ".

По его словам, он тоже видел на стадионе имени Лобановского логотип "Газпрома".

"Последние переговоры по этому поводу я провел вчера в 21:00, особенно это касалось НСК "Олимпийский", с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, который объяснил, что есть контракт УЕФА с "Газпромом", который является генеральным спонсором", - говорит Жданов.

По информации министра, в УЕФА заверили, что понимают ситуацию, и если убрать эту символику на территории Киева была возможность, то со стадионами сложнее - это прописано в контракте.

"Это невозможно, как мне сказали. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков", - отметил Жданов.

Напомним, логотип "Газпрома" заметили на первом матче финала Лиги чемпионов на стадионе имени Лобановского в Киеве 24 мая.

Фото: pravda.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на финале Лиги Чемпионов "Газпром" не будет рекламироваться на улицах Киева.

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